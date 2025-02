Flash mob Legambiente, 'riduci la velocità e proteggi i pedoni'

Si è svolto questo pomeriggio in piazza De Ferrari a Genova un flash mob che ha visto impegnati diversi attivisti di Legambiente che hanno esposto uno striscione con su scritto: "Riduci la velocità, proteggi i pedoni" per ricordare "ai nostri amministratori che Genova è tra le città con più incidenti e più vittime della strada".

Domani è in programma una conferenza stampa per presentare la scheda sulla mobilità urbana Genova2030 e alcune proposte per "rendere la nostra città più sicura e vivibile" spiega in una nota l'associazione. La campagna itinerante CITTA2030 di Legambiente ha l'obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni per costruire città più vivibili e sicure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA