Fedez, "le polemiche? Non mi disturbano perché l'errore è mio"

Le polemiche, legate alle sue vicende personali, hanno accompagnato l'avvicinamento di Fedez al festival di Sanremo. Ma lui la prende con filosofia: "Non mi possono disturbare, nel momento in cui l'errore viene da me. Un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più è che tutta questa storia possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me. Non mi posso lamentare di una mia cazzata, di un errore gravissimo", racconta al podcast Pezzi a Sanremo dei giornalisti Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi. La vicenda riguarda i tradimenti ai danni dell'ex moglie Chiara Ferragni e degli audio sulla vicenda diffusi da Fabrizio Corona.

"Quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, e in questi casi si rischia di non capire nulla, mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale. Aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un pozzo".

Di mollare, di rinunciare al festival in questa situazione però non se ne parla. E non se ne è parlato. "Non nego di aver avuto dei momenti abbastanza intensi, ma non ho pensato di rinunciare a Sanremo e non ho mai comunicato a nessuno di volerlo fare - racconta il rapper -. In un altro momento della mia vita probabilmente quello che avrei fatto sarebbe stato trincerarmi in casa e cadere in un oblio di autodistruzione. Ma ad un certo punto mi sono detto: cerchiamo di trarre il meglio anche dalle cose brutte. Se riesco ad affrontarla, almeno da tutto questo merdone qui riesco a trarne qualcosa di positivo.

Il festival è emotivamente importante da gestire, farlo con un carico ulteriore che si è creato per colpa mia - e ci tengo a ribadirlo -, è molto sfidante".

Le vicende familiari, che hanno portato al divorzio, e anche i problemi di salute che ha avuto "mi hanno temprato. Rispetto alla mia prima partecipazione nel 2021, riesco a gestire la pressione un po' meglio. Ieri alle prove ho constatato che era tutto diverso, ma solo perché ero diverso io".

Durante la chiacchierata si è parlato anche della scelta del duetto: Bella Stronza con Marco Masini. "A chi ha avanzato polemiche sulla scelta di un testo che non sarebbe più adatto ai giorni nostri, rispondo che è una polemica sterile: allora dovresti chiedere di rimuovere il brano da tutte le piattaforme.

Ho preso le parti del brano più pertinenti a quello che ho scritto io, senza censure".



