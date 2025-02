Ericsson, azienda fa scortare alla porta lavoratori licenziati

E' scattata l'ora X per i dipendenti Ericsson oggetto dell'ultima procedura di licenziamento. Dopo una lunga ed estenuante trattativa sindacale, in cui sono state coinvolte anche le istituzioni locali, e dopo che il sindacato ha dichiarato inattuabile un accordo collettivo che riguardasse gli 8 lavoratori coinvolti, l'azienda ha dapprima intrapreso una trattativa individuale con i singoli soggetti interessati e poi, nella giornata di ieri, ha consegnato le lettere di licenziamento.

L'azienda inoltre ha letteralmente 'accompagnato alla porta' i dipendenti, sia quelli che avevano accettato l'uscita incentivata che quelli che avevano rifiutato, "facendoli scortare dalle guardie, come fossero dei ladri". Lo scrive in una nota Slc Cgil Genova.

"Ericsson ha continuato fino all'ultimo istante a mostrare un atteggiamento insensibile e irriguardoso nei confronti di chi per 20 o 30 anni ha prestato dignitosamente servizio alle sue dipendenze e questo si considera inaccettabile - prosegue la nota -. La Slc Cgil solleciterà fin da subito Comune, Regione e Confindustria per la ricostituzione del tavolo, già attivato in occasione delle precedenti procedure Ericsson per il ricollocamento di queste 8 persone, e non mancherà di offrire agli interessati ogni tutela legale, per una valutazione a 360 gradi della vicenda in oggetto, inclusi gli eventuali danni morali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA