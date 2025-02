Corsa verso la serie A, lo Spezia riapre gli abbonamenti

Lo Spezia lancia una nuova campagna abbonamenti per le ultime sette partite della stagione, con aumento del prezzo per la curva ferrovia ora dotata di copertura. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal direttore generale Andrea Gazzoli. "Sette gare al prezzo di cinque, questa è la logica della nostra campagna - ha detto il dirigente -. Chi sottoscriverà questo abbonamento godrà anche della prelazione estiva proprio come un vecchio abbonato. Lo stadio Picco rinnovato è un luogo fantastico per giocare a calcio e sta portando risultati importanti anche in termini aziendali". L'impianto è stato rinnovato in ogni settore a partire dal 2021 per una spese di circa 15 milioni di euro totali, garantiti per la maggior parte dalla proprietà della famiglia Platek che ha recentemente venduto al gruppo FC32.

"Abbiamo già 2776 abbonati in curva Ferrovia, cercheremo di tenere qualche decina di biglietti fuori dalla vendita degli abbonamenti per averli al botteghino settimanalmente - dice Gazzoli -. Ne abbiamo 1065 nei distinti, 259 in curva piscina e 348 in tribuna, a grandi linee. C'è ancora posto ovunque tranne nell'area hospitality".



