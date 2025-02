Comune Genova: via Prè in festa, ad aprile c'è 'Apres Cargo'

Il Piano Integrato Caruggi sbarca in Via Prè per un'iniziativa che il 12 e 13 aprile coinvolgerà tutto il Sestiere del centro storico. A vincere il bando indetto dal Comune che prevede un finanziamento a fondo perduto di 35.000 euro più altri 8.000 da parte di Fondazione Carige il progetto "Apres Cargo".

"Abbiamo deciso di concentrarci su esperienze, laboratori e workshop che coinvolgano gli abitanti del territorio, gli artisti, gli artigiani e commercianti e quelli che già operano lì-ha spiegato Alberto Ansaldo, organizzatore dell'evento-. Sarà una due giorni che abbiamo deciso di articolare su tre poli fondamentali: Piazza Vittime delle mafie e Piazza Inferiore del Roso, dove sarà allestita l'area giochi per bambini con tanti laboratori. Piazza Statuto che sarà l'area invece in cui ci sarà musica e concerti e si potrà mangiare sostando con più calma e i Truogoli di Santa Brigida che sarà la parte storica con letture, presentazioni di libri e altre esperienze che si svilupperanno tutto intorno a via Prè".

Eventi che saranno fruibili da mattina a sera sia nella giornata di sabato 12 che in quella di domenica 13 aprile. "Il centro storico va vissuto, va reso accessibile, fruibile e vivibile proprio per fare in modo che il collante comunitario che rappresenta la migliore garanzia del controllo e della sicurezza possa essere sempre più sviluppato e questo progetto va esattamente in questa direzione- ha sottolineato l'assessore all'urbanistica Mario Mascia-. E' l'inizio di un percorso che riguarda la rigenerazione urbana, ma anche lo sviluppo economico e sociale del centro storico perché questo è un progetto che ha come mira quella di mettere a sistema l'artigianato, le tradizioni storiche della città di Genova, con un reticolato di associazioni e di comunità che possono rivitalizzarlo fornendo un presidio naturale di prevenzione delle degenerazioni del tessuto urbano e sociale".

"Abbiamo tutte le caratteristiche e ci sono tutte le condizioni per poter mostrare il meglio che Genova ha da offrire. Questa è un'iniziativa che si colloca all'interno della valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale storico, quindi ben venga e ne siamo veramente felici" ha poi aggiunto l'assessore ai Centri Storici Mauro Avvenente.



