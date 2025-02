Comunali Genova, Bucci: centrosinistra senza leader, penoso

A margine del consiglio regionale, il presidente Marco Bucci torna a provocare il centrosinistra genovese, ancora alle prese con la scelta del candidato sindaco da contrapporre a Pietro Piciocchi, frontman del centrodestra. "Lo spettacolo è molto penoso, dimostra proprio una mancanza di leadership - ha detto Bucci - se non sono capaci di scegliere il candidato, possiamo immaginare come faranno quando ci sarà una scelta difficile per la città. È impossibile avere fiducia in gente che non sa decidere, che non ha leadership. Sono veramente perplesso di fronte a queste cose. Non si può pretendere di governare una città quando non si è in grado di scegliere un leader. Mi sembra corretto dire che serve un avversario per la campagna elettorale, è bello avere anche un contraltare". Poi, Bucci è tornato a parlare di nomi: "Vuol dire che anche il leader non si fa vedere, ci sono poche persone. L'unico è stato Sanna che ha detto 'io voglio andare' e la leadership si vede in queste cose. Tutti gli altri non hanno dimostrato leadership. Se mi fate andare in barca a vela per una settimana magari incontro Massimo D'Alema con la sua barca e gli chiedo se vuole candidarsi anche lui. Tra velisti ci parliamo". Poi il commento sull'ipotesi della candidatura del neo deputato del Partito Democratico, Alberto Pandolfo: "Il partito decida quello che vuole, dovessi decidere io l'avrei già fatto.

Pandolfo non lo prendiamo come vice sindaco - ha aggiunto, ironico - non ha l'esperienza amministrativa di Sanna. Porteremo molto più gente al centro anche dal centrosinistra, come abbiamo sempre fatto - ha concluso Bucci spostando l'attenzione sul centrodestra - ho vinto con 125 mila voti nel 2022, possiamo raggiungere quel risultato e, forse, ancora meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA