Coma_Cose, "noi sempre diversi, ma sempre gli stessi"

I Coma_Cose versione Sanremo 2025.

Per la terza volta in gara al festival, quest'anno con il brano Cuoricini, il duo - sul palco e nella vita - cambia ancora pelle. "Siamo sempre diversi, ma sempre gli stessi. Noi ci impegniamo molto a cambiare, rimanendo noi. Ci piace così, ci incuriosisce e ci mette alla prova. Con il brivido di poter sbagliare, ma se fai qualcosa che ti piace non sbagli mai".

Nessuna paura di non piacere, perché "si vive lo stesso senza qualche canzone nella playlist".

Per questo festival puntano tutto sulla "serenità, ormai siamo dei veterani", dicono Fausto Lama e California. "Il pezzo funziona, è un brano che ci piace, che abbiamo cercato tanto: ne abbiamo scartati almeno cinque prima di questo. Alla fine siamo partiti da quello che ci piace a livello di suono, dalla new wave anni Ottanta e la canzone è venuta fuori in 2-3 giorni". Il tema è quello della dipendenza dai social, un like dietro l'altro, un cuoricino dietro l'altro. "È molto di attualità: telefoni e social fanno parte della nostra vita e portano tante cose belle, però alle volte prendono una piega strana. Io stessa - dice California - mi trovo a scrollare il nulla: è diventata quasi un'automazione. Insomma il nostro è un inno a vivere il presente e la contemporaneità, a spegnere i telefoni e a uscire di casa, senza avere paura di farsi giudicare". A Sanremo sentono "di essere in un posto amico. Ma a differenza del passato, quando la partecipazione è un po' capitata, con canzoni non scritte per il festival, stavolta abbiamo cominciato dalla scrittura. L'idea era dipingere un terzo colore dei Coma_Cose. Uno dei tanti che finiranno nel nuovo album".

Per la serata delle cover, la coppia ha scelto L'Estate sta finendo, con Johnson Righeira. "Siamo sempre stati grandi fan dei Righeria e Johnson è una delle persone più superpunk che conosciamo. Abbiamo scoperto che L'Estate sta finendo era nata come ballad. Ci è sempre piaciuto il loro modo di fare musica, nascondendo testi malinconici in canzoni prodotte in altro modo".

Dopo aver pubblicato il singolo Posti Vuoti, dopo il successo della coinvolgente e ipnotica Malavita (disco di platino) che li ha visti protagonisti durante l'estate 2024, in autunno i Coma_Cosa saranno per la prima volta nei palazzetti per ripercorrere i loro 10 anni di storia insieme: il 27 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.



