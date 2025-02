Cattelan, al Dopofestival per dissacrare la liturgia di Sanremo

"La speranza è di regalare un momenti di decompressione, commento, cazzeggio, scherzo su quello che ci auguriamo succederà durante le serate", dice Alessandro Cattelan, in sala stampa a Sanremo, spiegando lo spirito del Dopofestival.

"Siamo una bella squadra, abbiamo fatto un po' di prove, il clima è divertente, la mia intenzione è fare un Dopofestival che ricordi come clima quelli che ho amato di più, quelli di Elio e le Storie Tese, di Fiorello dell'anno scorso, di Nicola Savino con i Gialappi, quel modo di dissacrare un po' la liturgia sanremese", aggiunge.

Ospiti fissi Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, "che darà i voti al look, giudicherà come vanno conciati i cantanti.

Con Selvaggia commenteremo tutto quello che succede sul palco", dice ancora.

"Non so se è vero o no; non credo che il Dopofestival debba essere vissuto come una corte di accusa, non sarà un tribunale, ma un posto dove divertirsi, scherzare" risponde Cattelan, a una domanda sulla possibilità che Fedez non partecipi al Dopofestival per evitare il confronto con Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del programma. "Capisco che quello che è successo recentemente si vada a infilare in quell'argomento lì - aggiunge riferendosi al gossip degli ultimi giorni - ma Selvaggia è intelligente, parla di mille cose e quando l'ho chiamata non avevo idea della lista dei cantanti di Sanremo. Le polemiche - lo dico io che ho sempre vissuto il festival da spettatore, è la prima volta che ci sono dentro - mi sembra che abbiano sempre fatto parte di Sanremo". Quanto al gossip, "si tende a dare colpa a chi lo utilizza, ma se ci dà fastidio il gossip dovremmo smettere di seguirlo. Detto questo, al Dopofestival siamo programmati per intrattenere". Tornando poi su Fedez, "non so della presenza di nessuno, ci basiamo su quello che succederà nelle tre ore precedenti, tutti i cantanti sono invitati, chi avrà tempo, voglia, energia, è ben accetto e sapremo trattarlo bene", conclude Cattelan.



