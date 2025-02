Cantieri sulla A6, 10 chilometri tornano a doppia corsia

L'Autostrada dei Fiori, il concessionario che ha in gestione l'autostrada A6 Torino-Savona, ha comunicato il completamento di una serie di lavori nei cantieri lungo la carreggiata per Savona, nel tratto appenninico tra Piemonte e Liguria. Il termine dei lavori permette di poter riportare a doppia corsia circa 10 chilometri di carreggiata.

"Una notizia - ha commentato l'assessore ai Trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi - che coniuga la maggior sicurezza con la necessità di garantire tempi di percorrenza certi agli utenti".

"Una buona notizia - ha aggiunto l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone - in linea con il progressivo alleggerimento dei cantieri che le concessionarie liguri hanno garantito entro le festività pasquali, durante le quali arriveranno a conclusione molte delle lavorazioni più impattanti".

La scorsa settimana la Provincia di Cuneo aveva approvato un ordine del giorno in cui chiedeva tempistiche certe sui cantieri e una riduzione del pedaggio autostradale.



