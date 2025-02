Anziana presa a pugni nell'androne di casa e rapinata a Genova

Violenta rapina questa mattina a Genova Pra'. Una donna di 81 anni è stata aggredita da un uomo nell'androne mentre rientrava a casa dopo avere fatto la spesa.

L'anziana è stata portata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo, quello di media gravità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, quando la donna ha aperto il portone di ingresso del condominio le si è avvicinata uno sconosciuto che ha cercato di prenderle la collana d'oro. Alla reazione della donna, il rapinatore le ha dato due pugni in faccia e l'ha buttata a terra. Le ha preso il monile e anche le due buste della spesa. Quando il ladro è fuggito l'anziana ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti delle volanti che hanno perlustrato la zona per vedere di trovare l'aggressore. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a risalire all'autore.

Ieri a Nervi, in via Ernesto Cabruna, a una anziana è stata scippata la collanina dal collo mentre camminava. Su questo episodio indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA