Tre auto semidistrutte e tanta paura per l'improvviso crollo di un grosso pino marittimo nei pressi dell'ospedale di Sestri Levante (Genova). Non risultano persone coinvolte. Sul posto i vigili urbani che per prima cosa si sono accertati che all'interno delle auto rimaste sotto il grande albero non vi fossero persone. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per rimuovere il pino.



