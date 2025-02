A Santa Tecla il primo party che celebra il Fantasanremo

La città dei Fiori ha celebrato per la prima volta ieri sera con un party targato Rai Radio2, che si è tenuto nei locali del Forte di Santa Tecla, il Fantasanremo ovvero il fantasy game del Festival di Sanremo ideato da un gruppo di giovani musicisti marchigiani di Sant'Elpidio a mare (Fermo). "Il meccanismo di gioco è quello del Fantacalcio - afferma Francesco Rellini, manager di Fantasanremo - ma anziché con i calciatori, si crea un team con i cantanti in gara al Festival". Ciascuno deve scegliere sette artisti, cercando di investire al meglio la dotazione di cento "Baudi" (questa è la moneta del Fantasanremo), che si ha a disposizione quando ci si iscrive. "Ogni cantante ha una quotazione in Baudi e la sfida è di creare una combinazione di artisti ottimale su cui scommettere perché a seconda di ciò che faranno sul palco gli artisti al Festival, i giocatori guadagneranno o perderanno dei punti. Questi punteggi vengono assegnati agli artisti, a seconda degli eventi, riportati nel regolamento che è pubblicato sul sito o sulla app del Fantasanremo, che si verificano durante la settimana festivaliera".

Madrina della serata è stata Cristina D'Avena che ha creato la sigla di Fantasanremo intitolata 'Occhi di Fantasanremo' un omaggio alla celebre sigla del cartone animato "Occhi di gatto".

Le iscrizioni al fantasy game si sono chiuse nella serata di ieri.

"E' stata una occasione per scaldare i motori - aggiunge Rellini - e per celebrare il successo del gioco, che ad oggi ha superato le 4 milioni di squadre registrate". Alcuni sponsor dell'evento, che dal 2022 ha acquisito una risonanza nazionale, hanno messo in palio dei premi. E all'indomani della finalissima (domenica 16) verrà proclamato il vincitore del Fantasanremo, vale a dire il cantante in gara che ha ottenuto più punti nel gioco. Quest'ultimo, però, non è detto che debba necessariamente coincidere con il vincitore del Festival di Sanremo. Ultima curiosità: il regolamento assegna trenta punti anche a chi arriva ultimo al Festival.



