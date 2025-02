Vìola divieto di avvicinamento, arrestato un 45enne a Genova

I carabinieri di Genova hanno arrestato un 45enne per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna che lo aveva denunciato per ripetute minacce e molestie a sfondo sessuale all'interno del negozio in cui lavorava.

Nei giorni scorsi l'uomo era stato segnalato all'autorità giudiziaria a seguito di querela sporta dalla vittima che temendo per la propria sicurezza aveva segnalato l'accaduto facendo scattare il provvedimento preventivo nei confronti dell'aggressore.

Nonostante il divieto la vittima lo ha notato nuovamente nei pressi dell'esercizio commerciale e, impaurita, ha immediatamente chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha cercato di eludere i controlli entrando in un bar vicino, ma è stato rapidamente individuato ed arrestato.



