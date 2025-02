Vincitrice Area Sanremo Tomba premiata per clip con Alassio

La cantante vincitrice di Area Sanremo 2024 Maria Tomba è stata premiata stamani a Casa Sanremo a margine degli eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, con un contributo per la realizzazione di un video tra Alassio e Sanremo, due località turistiche per altrettante Riviere, ma unite nel segno della musica. L'evento ha visto come partner Ligyes e Genova Liguria Film Commission, che forniranno la struttura e le competenze tecniche per girare la clip.

"L'industria discografica si dimostra sempre più vicina all'industria dell'audiovisivo che, in molti casi, vanta colonne sonore di altissimo livello - ha detta Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Lo scorso anno proprio a Sanremo abbiamo girato la terza stagione della serie Vita da Carlo, dove un grandissimo Carlo Verdone interpreta il conduttore del Festival di Sanremo che lancia un cantante, Lucio Corsi, che ora è davvero in concorso al Festival di Sanremo 2025". Tra i presenti c'era pure il sindaco di Alassio, che ha detto: "Il premio Musica per Alassio ha esordito la scorsa estate per Ligyes Alassio Genova Cultura Fest con la curatela eccezionale di Stefano Senardi e la consegna del primo premio a Luca Barbarossa". Per l'assessore a cultura e sinfonica Enza Dedali in rappresentanza del Comune di Sanremo "questa iniziativa rappresenta un'occasione di dialogo e collaborazione tra Alassio e Sanremo, che unisce musica, giovani talenti e valorizzazione del territorio". Note di gratitudine sono state espresse dall'artista. "Sono grata per questo riconoscimento - ha detto - e per l'opportunità di rappresentare le nuove voci della musica italiana. Il legame tra musica e territorio è fondamentale, e poter raccontarlo attraverso un videoclip girato in queste splendide località come Alassio e la stessa Sanremo è un sogno".



