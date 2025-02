Uno Stage e un Lounge, Siae anima Piazza della Musica a Sanremo

Anche quest'anno a pochi passi dal Teatro Ariston, Piazza Borea d'Olmo si trasforma la settimana festivaliera in Piazza della Musica, uno spazio di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico.

Anzi, due spazi: la Siae Lounge e il Siae Stage. Siae Lounge è uno skybox a due piani, in partnership con Rai Radio 2, che ogni giorno riceverà autori, editori e artisti in gara. Siae Stage è il luogo in cui i giovani talenti del panorama italiano si esibiranno con showcase nei giorni del Festival.

Piazza della Musica nasce in collaborazione con Rai; Rai Radio 2 è media partner dell'iniziativa, realizzata da iCompany di Massimo Bonelli. Fipe, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, e Aibes, Associazione Italiana Barman, saranno presenti per mettere a disposizione del mondo della musica la loro esperienza e professionalità, garantendo momenti di piacevole relax agli ospiti della Lounge.

Domani, 11 febbraio, alle 17.00 Piazza della Musica ospiterà la quarta edizione degli Stati Generali della Musica Italiana, dove l'industria musicale riunita si confronterà con il Sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi sullo stato di salute del comparto spiegando criticità e proponendo soluzioni in grado di accompagnarne la crescita. Saranno presenti, oltre la SIAE, rappresentanti di Acep (Autori Compositori Editori Produttori), Afi (Associazione Fonografici Italiani), Anem (Associazione Nazionale Editori Musicali), Assoconcerti, Assomusica, Audiocoop, Disma Musica, EMusa, Fem (Federazione Editori Musicali), Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), Nuovo Imaie, Pmi (Produttori Musicali Indipendenti).

Anche quest'anno Siae ospita i collegamenti in diretta di BellaMà-Speciale Sanremo. Inviata dalla Siae Lounge per il programma condotto da Pierluigi Diaco sarà Marianna Morandi. Nel Siae Stage trova invece casa San Marino RTV, con la giornalista Maria Letizia Camparsi che curerà collegamenti live quotidiani.

E già si guarda all'Esc di Basilea: la presenza di San Marino Rtv negli spazi Siae sarà occasione per aprire una finestra sul San Marino Song Contest 2025 che selezionerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest di maggio.

Agli Stati Generali della Musica Italiana "presenteremo al Governo istanze e proposte per sostenere questo processo di crescita fondamentale per il comparto culturale", dichiara il Presidente della Siae Salvatore Nastasi.

"Il festival di Sanremo rappresenta il momento più visibile della grande e costante attenzione che Rai dedica, per tutto l'anno, alla musica, attraverso un'offerta che trasversalmente, dalla grande classica all'opera, dal rock alla musica italiana, interessa tutta l'offerta delle reti televisive e radiofoniche, sia generaliste che tematiche" dice l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi che aggiunge: "Rai è da sempre al fianco dell'industria musicale e della Siae".

"Dal punto di vista della città - spiega il sindaco di Sanremo Alessandro Mager - piazza Borea d'Olmo si configura sempre di più come luogo ideale d'incontro e confronto sullo stato dell'arte dell'attuale scena musicale nazionale, peraltro a pochi metri dall'Ariston. E va sottolineata, infine, la scelta di far esibire in questo spazio giovani talenti del panorama italiano nelle giornate di massima esposizione mediatica della nostra industria musicale, grazie al grande potere attrattivo del Festival".



