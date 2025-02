Turismo, Liguria protagonista alla Bit di Milano 2025

Il turismo ligure si affaccia al nuovo anno tra innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della Regione Liguria presso lo stand alla Borsa internazionale del Turismo in corso a Milano fino a domani alla fiera di Rho.

L'incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la Regione e stakeholder del settore, ha messo in luce non solo il valore strategico della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l'anno, con un'offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall'enogastronomia ai percorsi esperienziali.

"Per il 2025 continueremo nelle politiche di destagionalizzazione e di promozione di tutto il territorio regionale dalla costa all'entroterra, dalle località balneari ai borghi montani - spiega l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. In secondo luogo, svilupperemo le destination management organization: organismi, sostenuti e incentivati dalla Regione, che dovranno offrire ai territori gli strumenti per una gestione professionale di tutto il processo migliorando la sinergia tra attori pubblici e privati e rendendo più efficace la promozione sia a livello nazionale che internazionale. Queste attività saranno coordinate attraverso un 'Destination Management System': un sistema tecnologico volto alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici condiviso con strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio ed operatori per i servizi turistici".

"Terzo punto il turismo accessibile ed inclusivo: - continua Lombardi - un tema molto sensibile per il quale la Regione Liguria si è da sempre dimostrata molto attenta, a tal proposito meritano menzione la 'Guida Mare Accessibile', che verrà realizzata anche nel 2025, e la sezione 'Liguria Accessibile' del sito lamialiguria.it".

"Genova è diventata destinazione Best in travel 2025 sicuramente per la bellezza dei suoi luoghi, ma anche per l'autenticità delle sue botteghe commerciali e artigiane e la genuinità dei suoi prodotti enogastronomici - ricorda il vicepresidente della Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo -. È la città che ha la rete più importante di botteghe storiche e locali di tradizione in Italia, certificati dalla Soprintendenza tramite un albo gestito da Comune e Camera di Commercio".



