Tony Effe a Sanremo distribuisce maritozzi

In attesa del debutto sul palco dell'Ariston, con il brano Damme 'na mano, Tony Effe porta un po' di Roma a Sanremo. Sul lungomare, il rapper - affiancato da Noemi, Rkomi e dalla fidanzata Giulia De Lellis - ha inaugurato, distribuendo i tipici maritozzi con la panna, il chiosco di street food romano Damme Da Magnà, preso d'assalto da centinaia di persone, con un menù curato dallo chef romano Ruben Bondì (@cucinaconruben), creator seguito da oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 2,5 milioni su TikTok. Durante la settimana sanremese, Ruben sarà una presenza fissa e protagonista di speciali show cooking.

Il quartier generale del team di Tony Effe sarà invece il Tony's Club in via Camillo Benso Conte di Cavour 19, un locale che diventerà il cuore pulsante di incontri e serate con amici e addetti ai lavori. Il locale è stato curato nei minimi dettagli con riferimenti alla Roma by night degli anni '70.



