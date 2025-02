Su maxischermo Regione Liguria Giorno del Ricordo

Questa sera il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, si è acceso in occasione del Giorno del Ricordo. Sullo schermo è apparsa la scritta: "10 febbraio, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata".

"Ricordare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata - commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - è un dovere per non dimenticare una delle pagine più tragiche della storia italiana. Commemorare significa onorare le sofferenze delle vittime e garantire che le nuove generazioni non dimentichino, contrastando il silenzio e l'indifferenza".





