Sanremo, 350 ospiti al party di apertura di Tv sorrisi e canzoni

La settimana sanremese ha preso il via con il party da 350 invitati, tra cui il conduttore Carlo Conti, i cantanti in gara e tanti ospiti che hanno inaugurato in anteprima la nuova Casa Sorrisi.

E' stato un 'Opening Party di grande successo con cui TV Sorrisi e Canzoni ha voluto festeggiare l'inizio della competizione canora più attesa in Italia.

Molti i concorrenti del Festival che hanno partecipato alla festa: tra loro Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Gaia, Giorgia, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Noemi, Olly, Rkomi, Rose Villain, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Shablo con Joshua e Tormento, Serena Brancale, Simone Cristicchi, Tony Effe, The Kolors, Willie Peyote. E con loro tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica, tra cui: i conduttori del Prima e DopoFestival Bianca Guaccero, Mariasole Pollio, Gabriele Corsi, Alessandro Cattelan; Lodovica Comello e Tommaso Cassissa che da martedì a sabato saranno ai microfoni del "Podcast di Sorrisi a Sanremo" insieme al direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali che ha tagliato il nastro che ha inaugurato Casa Sorrisi insieme a Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il party si è svolto nel nuovo glassbox "Casa Sorrisi" che ospiterà la redazione di Tv Sorrisi e Canzoni: la struttura, in una versione tutta nuova su due piani di oltre 500 mq, si trova all'interno del giardino dell'Hotel Miramare The Palace, accanto alla prestigiosa Villa Emma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA