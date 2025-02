Neonata morta nel Genovese, aperta inchiesta contro ignoti

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte della neonata avvenuta nella nottata di ieri al Gaslini dopo che era stata ricoverata in arresto cardiaco giovedì scorso. La madre della piccola, che era in cura per una depressione post parto, si trova ricoverata sotto shock.

Il pubblico ministero Danila Pischetola segue le indagini dei carabinieri che hanno apposto i sigilli sull'abitazione di Mezzanego per poter iniziare sopralluogo più minuzioso e capire cosa sia successo giovedì mattina quando in casa si trovavano madre e neonata. Alle prime avvisaglie di difficoltà respiratorie della piccola la madre avrebbe chiamato il marito, operaio edile, che stava lavorando a Carasco. Un lungo lasso di tempo inspiegabile prima di avvertire i soccorsi che, quando sono arrivati a Mezzanego, hanno subito constatato le condizioni disperate della bimba. La piccola era stata trasferita al Gaslini in elicottero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA