Msc alla Bit, minicrociere nel Mediterraneo e rotta sull'Alaska

"Tra le principali novità del 2025 che interessano il mercato italiano ci sono le minicrociere primaverili nel Mediterraneo". Lo ha annunciato il vicepresidente Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa alla Bit, la Borsa internazionale del turismo. "Queste proposte sono ideali sia per i neofiti delle crociere che per chi cerca una fuga rilassante" ha aggiunto.

L'altra novità attesa per quest'anno è l'arrivo di Msc World America, la nuova ammiraglia di Msc crociere, alimentata a Gnl, che farà salire la flotta a quota 23 navi (di cui 3 alimentate a Gnl). Sarà inaugurata il 9 aprile nel nuovo terminal di Miami e opererà nel mercato nordamericano. E nel 2026 da maggio a settembre, partiranno le crociere per l'Alaska a bordo di Msc Poesia. "Quello americano - ha aggiunto Massa - è un mercato in cui continuiamo a espanderci anche attraverso itinerari inediti come quelli verso l'Alaska, in partenza da Seattle nel 2026, insieme al recente annuncio che la quarta unità della classe World, il cui nome deve ancora essere svelato, si unirà alle navi già programmate con partenza da Port Canaveral (Florida) per la stagione invernale 2027-2028, offrendo itinerari di 7 notti per tutto l'anno verso i Caraibi".



