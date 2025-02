Jovanotti, sono quasi pronto, sta montando la marea

"Siete pronti per Sanremo? Io sono quasi pronto, adesso sento che sta montando la marea, domani sera si va in scena", dice Jovanotti in un video postato nel pomeriggio nelle stories di Instagram, alla vigilia del suo show sul palco dell'Ariston.

"Ieri abbiamo fatto una prova, ne faremo altre tra oggi e domani pomeriggio", aggiunge l'artista, camicia e pantaloni jeans e berretto rosso. "E poi ho incontrato qualche collega in giro, tra ristoranti e hall di alberghi. A Sanremo c'è sempre un'atmosfera bella elettrica, bella bella".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA