Gronda Genova, Autorità di bacino monitora tutela da rischi

I tecnici di Autostrade per l'Italia hanno presentato a Firenze all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, guidata dal segretario generale Gaia Checcucci, il progetto del nodo autostradale della Gronda di Genova. Si tratta di un'opera autostradale di particolare complessità e di rilevanza strategica per il sistema infrastrutturale del Paese, che consentirà di risolvere le criticità di collegamento che affliggono il nodo di Genova.

Il progetto (72 km di tracciato 50 si sviluppano in 25 gallerie, corrispondenti a 50 aree di imbocco, collegate da 37 viadotti) è stato redatto affrontando in ogni aspetto le interferenze con le problematiche di stabilità dei versanti, delle risorse idriche sotterranee e delle interferenze idrauliche. L'iter autorizzativo è stato completato e sono state avviate le prime opere consistenti. I lavori si svolgeranno nell'arco dei prossimi 10 anni.

L'Autorità di bacino Distrettuale, in base al ruolo che la legge le assegna, "è impegnata - come ha sottolineato il segretario Gaia Checcucci - ad acquisire ed integrare il consistente quadro conoscitivo acquisito nel corso della progettazione e nell'attività di monitoraggio ambientale. In particolare, verificherà, nel corso dei lavori e di tutte le sue varianti come nel caso dell'ultima nel Comune di Tribogna, la compatibilità dell'intera opera con gli obiettivi di tutela e gestione del rischio indicati dal Piano di bacino nelle sue tre componenti fondamentali: stabilità dei versanti, alluvioni e risorsa idrica.



