Genoa doppia tegola, si fermano Badelj e Thorsby

Brutte notizie in casa Genoa. Nella giornata odierna sono stati effettuati gli accertamenti medici ai due giocatori, Milan Badelj e Morten Thorsby, che si erano infortunati sabato sera nella sfida contro il Torino.

Per il capitano, da poco rientrato sempre da un infortunio muscolare, si tratta di una lesione lieve all'adduttore della gamba sinistra e lo stop indicativo da parte dello staff medico è di circa 15/20 giorni, possibile quindi una sua assenza contro Venezia, Inter e forse Empoli.

Più grave invece l'infortunio occorso al centrocampista norvegese che si era fermato nel finale della sfida all'Olimpico Grande Torino ma era rimasto comunque in campo in quanto Vieira aveva terminato le sostituzioni.

Thorsby ha subito una lesione al polpaccio e lo stop previsto è dialmeno un mese. Sarà poi rivalutato passate le quattro settimane ma il suo rientro appare possibile dopo la sosta di marzo. Thorsby salterebbe quindi almeno cinque gare: oltre a quelle di Badelj anche le sfide con Cagliari e Lecce per rientrare contro la Juventus a fine marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA