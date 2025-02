Dieci intossicati durante disinfestazione in un hotel di Sanremo

Una decina di persone è rimasta intossicata in modo lieve stamani durante una disinfestazione in un albergo nel centro di Sanremo, che è stato evacuato per alcune ore. Da quanto si apprende la sostanza tossica sarebbe stata indirizzata inavvertitamente in un impianto di aerazione nella cucina della struttura ricettiva diffondendosi nei locali.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale sanitario. Secondo i primi accertamenti all'origine dell'intossicazione ci sarebbe un repellente per insetti, che spruzzato in maniera eccessiva avrebbe provocato il diffondersi delle esalazioni.

L'intossicazione ha interessato sia il personale dell'albergo sia alcuni clienti, nessuno dei presenti ha riportato conseguenze gravi e tutti hanno rifiutato il trasferimento al pronto soccorso.



