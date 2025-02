Camionista con tasso alcol 6 volte sopra limite urta un balcone

Alla guida di un autoarticolato con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito ha perso il controllo del veicolo impattando con il rimorchio il balcone di un'abitazione. A finire nei guai un camionista 24enne fermato dai carabinieri di Isola del Cantone (Genova) che lo hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane, alla guida di un autoarticolato con rimorchio adibito al trasporto di batterie per auto, stava percorrendo il centro cittadino della piccola località al confine tra Liguria e Piemonte quando ha scontrato il terrazzo di un ignaro cittadino fuggendo all'esterno del paese e perdendo nel tragitto parte del carico, ma è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri.

Al momento del controllo, il giovane è apparso chiaramente sotto gli effetti di sostanze alcoliche e pertanto è stato sottoposto ad accertamento tramite alcol-test. Oltre ad essere denunciato, all'uomo è stata anche ritirata la patente e sanzionato per il danneggiamento del balcone e la fuga a seguito dell'incidente. L'autoarticolato è stato invece sequestrato.

Sul posto è inoltre intervenuto il personale di Anas che ha rimosso le batterie per auto perse dal fuggitivo lungo il tragitto rimettendo in sicurezza l'arteria stradale.



