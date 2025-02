Bucci accoglie 138 carabinieri, prenderanno servizio in Liguria

"Benvenuti a Genova e in Liguria.

Il vostro lavoro sarà fondamentale per la comunità". Con queste parole, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha accolto nella caserma 'Vittorio Veneto', a Genova Sturla, i giovani carabinieri arrivati sul territorio dai reparti di formazione di tutta Italia.

"La sicurezza è un elemento essenziale per continuare a garantire ai cittadini liguri un'elevata qualità della vita. Con il vostro impegno, contribuirete al benessere della collettività per cui opererete. La Liguria vi è grata per il lavoro svolto e sono certo che riceverete altrettanta gratitudine in cambio. Vi auguro una carriera ricca di soddisfazioni e che possiate sempre sentirvi accolti nella nostra regione", ha aggiunto il presidente Bucci durante la cerimonia ufficiale di benvenuto.

Sono 138 i militari che entreranno in servizio per rafforzare i presidi territoriali nelle province liguri, a supporto della sicurezza e della tutela dei cittadini.



