Borzonasca, ass. Scajola inaugura sala polivalente

È stata inaugurata questa mattina dall'assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dal sindaco Giuseppino Maschio la nuova sala polivalente San Rocco di Borzonasca. Uno spazio moderno, di incontro e cultura a disposizione della comunità nato all'interno dei locali ex lavatoi che da anni erano inutilizzati. Ad arricchire questo luogo i disegni di Cesare Donati, realizzati nel 1956 con la rara tecnica dello 'spolvero', che tornano dunque visitabili.

L'intervento ha riguardato anche la riqualificazione della piazza e l'impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni d'acqua, con un costo totale di 226mila euro di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria.

"Questa nuova opera, inaugurata oggi, rientra alla perfezione nell'idea di rigenerazione urbana che stiamo mettendo in campo nella nostra Liguria - dice l'assessore regionale Marco Scajola -. 226mila euro per recuperare totalmente un luogo storico, centrale per la vita quotidiana di Borzonasca, che da troppi anni era stato lasciato a sé stesso. Lo abbiamo letteralmente trasformato in una sala polivalente, moderna e in grado di ospitare eventi per cittadini e visitatori. In provincia di Genova, dal 2021 a oggi, abbiamo avviato circa 30 cantieri di rigenerazione urbana investendo oltre 5 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di continuare sulla strada intrapresa portando a termine lavori di qualità che portino un reale beneficio alle nostre comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA