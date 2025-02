Blanco, quest'anno a Sanremo un ritorno diverso dietro le quinte

"Ci sono giorni che non hanno bisogno di grandi parole. Oggi è uno di quelli. È il mio compleanno, ma più che celebrare, voglio semplicemente ringraziare quel tavolo blu e quei bicchieri che puzzano di vita vera, l'essenziale. E poi c'è Sanremo. Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo. Auguro il meglio a questi grandi artisti, che il palco vi illumini e che le canzoni trovino casa nei cuori di chi ascolta". Lo scrive Blanco sulla sua pagina Instagram.



