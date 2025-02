Aurelia Bis, Scajola 'progetto va avanti, opera fondamentale'

"Il progetto dell'Aurelia Bis a Imperia va avanti, è un'opera fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico della nostra città". Lo ribadisce il sindaco di Imperia Claudio Scajola al termine di un vertice sullo stato di avanzamento del progetto svoltosi al palazzo civico di Imperia.

Il primo cittadino ha incontrato per l'occasione il commissario Matteo Castiglioni, unitamente ai tecnici di Anas, per un approfondimento sul progetto di realizzazione dell'arteria di comunicazione, in attesa della pronuncia della 'Via' e alla vigilia dell'avvio della Conferenza dei servizi.

Oltre a una panoramica complessiva sul progetto sono state illustrate anche le precisazioni che verranno fornite alla Regione Liguria alla luce delle osservazioni ricevute per la parte idraulica. Al termine dell'incontro il sindaco Scajola ha annunciato che convocherà nei prossimi giorni una riunione con le realtà cittadine interessate al passaggio dell'Aurelia Bis per illustrare le previsioni del progetto.



