Lo Spezia riprende il Palermo con due reti nel recupero

Lo Spezia segna due reti nel recupero del secondo tempo ed evita la prima sconfitta casalinga. Contro il Palermo una partita che sembrava stregata per la squadra di D'Angelo, che viene trafitta dopo 25 secondi da un tiro dalla distanza di Ranocchia che beffa Chichizola. Da quel momento i padroni di casa si lanciano in un infruttuoso assedio per novanta minuti (31 tiri contro 6) condito da pali (Pio Esposito al 5'), reti annullate (carica di Mateju su Audero al 28') e occasioni sprecate. Al 72', un errore di Mateju favorisce Segre che si vede respingere il tiro da Chichizola, arriva Brunori e fa 0-2. D'Angelo mette dentro quattro attaccanti, ma il Palermo respinge ogni assalto. Al 92' Kouda trova finalmente il cross giusto per Pio Esposito che segna di testa in torsione. Sull'ultimo calcio d'angolo della partita Colak devia sul secondo palo e Aurelio di sinistro batte Audero per il 2-2 finale. Lo Spezia accorcia di un punto sul Pisa secondo, ora a +4.



