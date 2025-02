La Costa Toscana è arrivata in rada a Sanremo

La Costa Toscana è arrivata in rada al largo di Sanremo, in occasione del 75/mo Festival della Canzone Italiana, come prima tappa della Music Cruise 2025, una crociera interamente dedicata alla musica e ai festival più famosi del mondo. Il calendario degli eventi di bordo si apre nel pomeriggio con un forum dal titolo "Il turismo crocieristico in Liguria, costruire insieme un futuro sostenibile". A seguire gli ospiti della nave potranno partecipare alla "Sea Destination Waves of music", uno spettacolo di fuochi d'artificio musicali, accompagnato da un light show danzante sulle onde per celebrare l'apertura del Festival di Sanremo. E' prevista la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, ovvero i leggendari "Fab 4" di Radio Deejay, che porteranno a bordo il loro "Deejay Time".

Domattina la nave salperà alla volta di Barcellona, per poi fare tappa a Marsiglia (12 febbraio), Civitavecchia (13 febbraio) e di nuovo arrivo a Sanremo nel giorno di San Valentino. La Costa Toscana resterà sabato 15 febbraio per la finalissima del Festival e alle 2 (di domenica 16 febbraio) ripartirà alla volta di Savona. E proprio per la serata finale di Sanremo, il palcoscenico sul mare si collegherà in diretta con il teatro Ariston. Costa Toscana, ospiterà l'esibizione dei Planet Funk, la band italiana, che ha recentemente festeggiato i venticinque anni di carriera.



