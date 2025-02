Esplosi 3 colpi in aria a festa in strada a Taggia, indagini

Tre colpi di pistola sono stati esplosi in aria, nella notte, in piazza Cavour, a Taggia (Imperia), mentre erano in corso i festeggiamenti di San Benedetto. I carabinieri hanno già acquisito un video, pubblicato sui social, nel quale si nota la sagoma di una persona, in mezzo ad altra gente, nell'atto di sparare. "Mi auguro che si tratti di una scacciacani - avverte il sindaco di Taggia, Mario Conio - e anche se così fosse, ciò non toglie la gravità del fatto, visto che il gesto avrebbe potuto scatenare il panico tra le persone e pericolo per la pubblica incolumità, mi auguro, che le forze dell'ordine facciano chiarezza, perché è intollerabile che nella piazza di un paese possano accadere fatti del genere".

Ancora una volta la festa di San Benedetto, finisce sotto i riflettori. Sotto accusa ci sono i cosiddetti "furgari" ovvero degli artifici pirotecnici (canne di bambù riempite di polvere da sparo), che vengono accesi tenendoli in mano e che da qualche anno sono diventati illegali, malgrado i più nostalgici della tradizione vorrebbero continuare a utilizzarli.



