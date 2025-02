D'Acqui, più servizi per l'infanzia e meno propaganda a Genova

"A Genova troppe famiglie si sentono abbandonate: le liste d'attesa per i servizi educativi sono lunghissime, mancano educatrici e il diritto all'istruzione nella prima infanzia è sempre più un lusso per pochi. Eppure, l'amministrazione di centrodestra continua a parlare di 'attenzione alle famiglie' senza affrontare davvero il problema". Lo dichiara in una nota Rossella D'Acqui, candidata proposta da Linea Condivisa alla coalizione di centrosinistra che aggiunge: "I numeri parlano chiaro: 712 bambini aspettano un posto al nido, 67 sono in attesa nelle sezioni primavera e 57 nella scuola dell'infanzia. Questo dato comprende i servizi comunali e solo il 40% di quelli privati, quindi la realtà potrebbe essere ancora più drammatica. E non è solo una questione di spazi: servirebbero almeno 1055 lavoratrici e lavoratori per garantire il servizio minimo, ma l'attuale piano di assunzioni non è sufficiente a coprire il fabbisogno. Di fronte a questa emergenza, chi governa la città continua a investire in strumenti inutili, come l'Agenzia per la Famiglia, che non risolve il vero problema: la carenza di posti negli asili nido, l'accesso ai servizi educativi e il sostegno reale ai genitori che lavorano".

Secondo D'Acqui, "Genova ha bisogno di un sistema educativo più inclusivo e accessibile. Potenziando la mediazione culturale, con figure specializzate nei servizi educativi, possiamo garantire pari opportunità ai bambini di ogni origine.

Gli operatori socio-educativi (OSE) vanno aumentati, per garantire un supporto adeguato alle bambine e ai bambini più fragili, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali e alla disabilità. E poi c'è il tema del tempo pieno, dei centri estivi e del sostegno alle disabilità, strumenti essenziali per consentire ai genitori di conciliare lavoro e famiglia senza ostacoli".

L'esponente di Linea Condivisa promette che "avvieremo reti con scuole, associazioni e istituzioni per trovare finanziamenti destinati alla formazione continua di chi opera nell'educazione, così che il concetto di città educante non resti un semplice slogan. Le nostre biblioteche civiche e scolastiche devono tornare a essere centri di cultura e di socialità: rafforzeremo il personale bibliotecario e sosterremo ogni esperienza di promozione della lettura, perché la cultura deve essere un diritto per tutti".



