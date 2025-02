Casa a fuoco a Neirone, non ci sono feriti

Un intervento dei vigili del fuoco è in corso a Neirone dove è andato a fuoco il tetto di una abitazione. Non risultano persone ferite. Il fuoco, hanno spiegato i pompieri, si è esteso ai tetti di altre case vicine complicando le operazioni di spegnimento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre da Chiavari, Rapallo e dalla sede centrale in supporto. "Difficili le operazioni di spegnimento che oltre aver interessato anche il piano sottostante della casa, ha coinvolto anche i tetti adiacenti delle abitazioni confinanti del borgo" spiega una nota.



