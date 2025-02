Carlo Conti al Radiocorriere, 'tanta voglia di cominciare'

"Sono sereno e tranquillo! Sanremo per me è una seconda casa, un appuntamento speciale. Tornarci è un grande piacere: non c'è ansia, solo tanta voglia di cominciare". Lo dice in una lunga intervista al RadiocorriereTv, online la mattina del 10 febbraio (radiocorrieretv.rai.it), Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo, a poche ore dal via del 75/o Festival della canzone italiana .

"In questi anni il Festival è evoluto e la musica italiana è cambiata ancora - prosegue Conti -, diventando sempre più forte e soprattutto sempre più seguita dai giovani. L'obiettivo è continuare a valorizzarla".



