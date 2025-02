Savona alla Bit Milano con candidatura a Capitale Cultura

"Grazie alla spinta progettuale della candidatura a Capitale italiana della cultura 2027, Savona ha avviato una svolta turistica. La nuova e ambiziosa strategia della città sarà presentata lunedì alla BIT Milano".

Due gli appuntamenti in programma negli stand della Regione Liguria e in collaborazione con l'agenzia InLiguria: alle 12 la conferenza stampa della Regione Liguria, una "terra di grandi sorprese", a cui intervengono Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e Turismo della Città di Savona e Paolo Verri, coordinatore della candidatura di Savona 2027. Alle 16 la presentazione di "Savona: "nuove rotte" per il turismo". La candidatura a Capitale italiana della cultura 2027 è considerata dalla Città di Savona una grande opportunità per il turismo, per aumentare notorietà, flussi e impatti economici, ma anche per innescare processi di sviluppo sostenibile e crescita digitale degli operatori privati e pubblici.

Le principali sfide, da affrontare in una strategia di medio-lungo periodo, sono la sostenibilità e il cambiamento climatico, l'accelerazione digitale, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale, la Smart City. Per l'occasione saranno presentati 4 video tematici corrispondenti ai 4 prodotti turistici sui quali Savona ha deciso di puntare: cultura, ma anche eventi, enogastronomia ed esperienze turistiche tra mare ed entroterra (blu & green) e il nuovo sito Visit Savona, moderno nella grafica e nella user experience, non solo informativo ma anche ispirazione e tecnicamente già strutturato come hub digitale in grado di aggregare contenuti distintivi, promuoverli e, in futuro, commercializzarli attraverso l'innovativo Dms regionale. In programma anche l'annuncio di una collaborazione progettuale con Camera di Commercio Riviere di Liguria, per un percorso di valorizzazione del territorio, crescita del turismo e sviluppo digitale delle imprese. Tra le azioni concrete già programmate, il convegno annuale "Nuove rotte per il Turismo" sul turismo culturale, sostenibile, digitale, in partnership con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e con il contributo scientifico dell'associazione italiana per l'Intelligenza Artificiale.





