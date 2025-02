Neve sulle montagne liguri e su autostrade A7 e A26

Come previsto dall'allerta meteo per neve diramata da Arpal, lievi precipitazioni nevose hanno interessato i comuni interni del centro-ponente ligure già dalle prime ore di oggi. Le nevicate più consistenti si registrano tra la Valle Scrivia e la parte orientale della Val Bormida, passando per i comuni della Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20-25 cm sopra i 600-700 metri e 5-8 cm a quote inferiori. Lo afferma la Regione in una nota.

Le temperature minime registrate sono di -4.1°C a Poggio Fearza (Imperia) e -3.9°C sul Monte Settepani (Savona). Sulla costa, invece, si segnalano piogge con temperature intorno ai 4°C a Genova e fino a 9°C a Imperia.

L'allerta neve è attualmente gialla sui comuni interni delle zone marittime di centro-ponente, arancione nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia), e verrà aggiornata a fine mattinata.

;Le autostrade coinvolte dalle nevicate sono la A7 e la A26, anche se nelle prossime ore i fiocchi dovrebbero estendersi alla A6.;; Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA