Masini, 'nessuna parola di Bella Stronza è stata modificata'

"La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell'Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza neanche averlo ascoltato". A precisarlo, nelle storie di Instagram, è Marco Masini, con un post condiviso anche da Fedez, in vista del duetto di venerdì al Festival di Sanremo.

La scelta della canzone ha fatto discutere, sia in relazione alla vita privata di Fedez e alla separazione da Chiara Ferragni, sia per il testo, che contiene alcuni versi considerati inadatti alla sensibilità di oggi. Ieri Carlo Conti, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, aveva spiegato, parlando del brano: "Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi".



