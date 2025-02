Judo, a Genova la prima giornata di Coppa Europa cadetti

Prima giornata di gare per la Coppa Europa Cadetti di Judo, in programma oggi e domani al Palasport di Genova. La manifestazione organizzata dal Marassi Judo, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Coni, è inserita nel circuito dell'International Judo Federation e vede la partecipazione di oltre 500 atleti da 21 Paesi europei.

"La designazione della Liguria come Regione Europea dello Sport 2025 - ha detto il governatore Marco Bucci - è un grande onore, ma è anche un impegno che intendiamo rispettare celebrando lo sport come pilastro della qualità della vita, della salute, dell'economia e della coesione sociale.

Manifestazioni come la Coppa Europa Cadetti di Judo consentono peraltro di dare spazio ai settori giovanili, i veri protagonisti dei successi del futuro".

"La Coppa Europa Cadetti di Judo porta in Liguria alcuni tra i giovani atleti più forti al mondo e rappresenta il primo di tre grandi eventi organizzati dal Marassi Judo all'interno del palinsesto di 'Liguria 2025 Regione Europea dello Sport' - ha spiegato l'assessore allo Sport Simona Ferro -. Le associazioni sportive liguri hanno compreso l'importanza di questo riconoscimento e sono al fianco delle istituzioni nella promozione del territorio e della sua profonda vocazione sportiva: eventi come questo celebrano lo sport di alto livello e generano un grande indotto per il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA