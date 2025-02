Calcio: Samp batte il Modena e si avvicina a play off

Due indizi fanno una prova, la Samp, completamente rivoluzionata dopo il mercato di gennaio, ha imboccato la strada giusta. Sotto il diluvio del Ferraris finisce 1-0 col Modena e sfata un tabù perché era dallo scorso aprile che non vinceva due gare consecutive tra le mura amiche.

'Vi vogliamo così', cantano dalla Gradinata Sud quando i giocatori vanno a salutare i tifosi. Semplici con il nuovo abito tattico e un organico arricchito da 10 innesti ha trovato la quadratura. Sibilli sulla trequarti fornisce idee e qualità, in attacco Niang sta incominciando a ingranare consentendo anche a Coda di poter rifiatare. Vantaggio e gol decisivo al 17' del primo tempo, giocata sontuosa di Sibilli che si libera per il tiro e sulla traiettoria c'è il tocco di Niang che fulmina l'incolpevole Gagno. E per l'ex Empoli si tratta del primo gol in maglia blucerchiata. Il Modena cerca la reazione ma sono soltanto brividi per il neo acquisto Cragno. Nella ripresa la Samp rischia poco e sfiora il raddoppio con Niang e Beruatto ma Gagno fa buona guardia.



