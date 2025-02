ANSA/ Calcio:pari Toro-Genoa, ma è rabbia granata con arbitro

Torino e Genoa si dividono un punto a testa e fanno 1-1, all'autogol di Thorsby nel primo tempo risponde Pinamonti a metà ripresa. Al 95', però, si scatena la furia dei granata per le cadute di Adams e Sanabria in area rossoblu, per l'arbitro Feliciani non c'è nulla. Vanoli e Vieira restano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, anche se non riescono a fare il salto nella parte sinistra della classifica. Vanoli convoca i quattro volti nuovi ma li lascia in panchina, l'unico cambio rispetto all'undici di Bergamo è la presenza di Walukiewicz da terzino destro al posto di Pedersen.

Vieira è senza lo squalificato De Winter e sceglie Matturro per far coppia con Vasquez, in attacco lancia Pinamonti supportato da Vitinha e Miretti. Tra le due tifoserie c'è uno storico gemellaggio, "Cairo libera il Toro" è lo striscione affisso dai supporter rossoblu all'esterno del Filadelfia, quartier generale granata, ad appoggiare la contestazione al patron di via Viotti.

Al Grande Torino, le occasioni migliori sono di Vlasic: il croato ci prova di destro e sinistro, in entrambi i casi fa buona guardia il portiere Leali. Vanoli, però, non è soddisfatto e si sgola dalla panchina, calciando anche le bottigliette che gli capitano a tiro. E alla mezz'ora perde Tameze: il centrocampista fa tutto da solo e accusa un problema alla caviglia sinistra, al suo posto entra Gineitis. Sull'ultimo pallone, il Toro trova il vantaggio: angolo battuto a rientrare da Lazaro, Maripan e Thorsby duellano in area e il rossoblu infila il suo portiere. Vieira aspetta pochi minuti della ripresa per lanciare Zanoli e Messias, il brasiliano prova subito ad alzare la qualità della manovra genoana. Il Toro abbassa baricentro e concentrazione, il Genoa lo punisce: Coco sbaglia il rilancio, Messias serve Pinamonti e il bomber non sbaglia davanti a Milinkovic-Savic. Vanoli cerca forze fresche in Pedersen e fa debuttare Casadei e Biraghi, i granata non riescono più a creare e così il tecnico chiude la sfida con il doppio centravanti, affiancando Sanabria ad Adams. Nei quattro minuti di recupero Casadei svetta su corner ma non inquadra lo specchio, poi la panchina granata esplode per le cadute in area di rigore di Adams e Sanabria: per l'arbitro Feliciani è tutto regolare, il vice-allenatore del Toro Godinho è espulso per proteste. Si chiude sull'1-1 e con un punto a testa: la striscia positiva del Toro sale a sette gare di fila ma con una sola vittoria, il Genoa interrompe la serie di sconfitte esterne e torna sotto la Lanterna con un pari prezioso.



