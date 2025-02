Allerta neve prolungata fino alla sera in Liguria

La neve arrivata come previsto nell'entroterra ligure continuerà a cadere nelle prossime ore in particolare sul centro-ponente e di conseguenza l'Arpal ha prolungato l'allerta arancione dalle 15 di oggi fino alle 20 di questa sera.

Le precipitazioni maggiori sono di 25 cm a Urbe e sul Monte Settepani, entrambe in provincia di Savona, 7 cm a Campo Ligure (Genova). A essere interessati dalle nevicate anche il tratto ligure della autostrada A26 Prà-Gravellona, la A7 Ge-Bolzaneto-Milano e la A6 Savona-Torino. Bisogna prestare anche attenzione a possibili isolati fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e Valle Scrivia. Difficile che i fiocchi riescano ad arrivare fino al mare: allo sbocco delle valli del centro ponente potrebbero essere trascinati dal vento, ma è confermato lo scenario di ieri sfavorevole alla neve in costa. Confermate anche le cumulate di pioggia significative soprattutto a levante.



