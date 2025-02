Alla Bit Milano, la Spezia porta ostriche, castelli e Palio

La Spezia porta alla Borsa Internazionale del Turismo la propria candidatura a città italiana della cultura 2027, i cento anni del Palio del Golfo e il progetto Limes per valorizzare castelli e fortificazioni della cosiddetta Lunigiana Storica. Presentata questa mattina l'offerta di Visit La Spezia all'interno del padiglione della Liguria della fiera che si terrà a Fiera Milano Rho dal 9 all'11 febbraio. "Il nostro territorio è andato incontro a un continuo processo di miglioramento dell'offerta turistica, fondato sulla valorizzazione della nostra storia e cultura - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Come il Palio del Golfo che non è solo una manifestazione sportiva, ma rappresenta anche la tradizione dei cittadini delle borgate marinare che si sfidavano per tornare in barca a riva per poter vendere la propria merce".

Sono 25 gli operatori internazionali che hanno prenotato un incontro B2B con gli attori del territorio spezzino e non solo.

"L'Area Vasta Ligure Apuana che proponiamo comprende la zona costiera di Massa e Carrara, la Lunigiana e anche parte della Lucchesia, con tratti storici comuni e complementari", ricorda il primo cittadino. "Alla BIT portiamo quest'anno anche un lavoro di collaborazione con le scuole: gli studenti dell'alberghiero Casini con la loro cucina, quelli del Fossati-Da Passano che si occuperanno della promozione della città - spiega la vicesindaca Maria Grazia Frijia -. In questi anni abbiamo incontrato oltre 500 tour operatori di tutto il mondo con numeri di presenze in costante crescita". La Cooperativa dei Mitilicoltori, tradizionale produzione locale, organizzeranno lunedì 10 febbraio nello stand di Regione Liguria un pranzo degustazione per oltre cento persone tra giornalisti, tour operator e political makers. In tavola ostriche, muscoli, farinata e il tartufo di Millesimo. Per il centesimo Palio del Golfo, che si tiene la prima domenica di agosto, previsto uno spettacolo delle Frecce Tricolori e la possibilità di visitare Nave Vespucci che sarà di ritorno dal proprio viaggio attorno al mondo.



