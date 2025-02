A Carlo Conti il premio Numeri Uno Città di Sanremo

A Carlo Conti sarà conferito il Premio Numeri-Uno Città di Sanremo 2025. A consegnare il riconoscimento, ideato per Pippo Baudo e assegnato nel tempo ai grandi protagonisti del Festival, fino a Fiorello lo scorso anno, sarà il nuovo sindaco della città, Alessandro Mager.

Marino Bartoletti e Luana Ravegnini condurranno la cerimonia di premiazione nel corso del Gran Galà della Stampa del Festival all'Hotel Royal domenica 9 febbraio.

Il Premio alla Carriera andrà ad Umberto Tozzi per i suoi 50 anni di successi in tutto il mondo. A consegnarlo Marinella Venegoni, storica inviata del quotidiano La Stampa al Festival e presidente di una giuria composta anche dalla cantautrice Mariella Nava, dalla direttrice di Rai Radio2 Simona Sala, dalla promoter discografica Paola Pezzolla e dall'inviata dell'ANSA Giorgiana Cristalli. Premio Special Award a Shel Shapiro che ha ottenuto successo in Italia con il suo gruppo, i Rockets.

Il Premio Dietro le Quinte andrà per questa edizione al fotografo Maurizio D'Avanzo (che vanta il record di 47 presenze consecutive al Festival), all'autrice Rai Lavinia Iannarilli, al produttore discografico e autore Stefano Senardi e al caporedattore della Cultura del Tg1 Paolo Sommaruga.

Tra gli ospiti del Gala, ideato e organizzato da Ilio Masprone, anche Franco Fasano, autore di successi immortali del Festival, e l'artista 19enne Asia con il suo messaggio musicale contro il bullismo di cui afferma di essere stata vittima. Le opere sono realizzate da Michele Affidato, l'orafo artefice anche del Premio della Critica e dei premi speciali che vengono assegnati all'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA