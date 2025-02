Vertice Italia-Francia a Nizza, imbarazzo per assenza tricolore

Momento di imbarazzo a Palazzo Massena, a Nizza, a margine del vertice bilaterale Italia-Francia. Poco prima della foto istituzionale, dai francesi definita 'photo de famille', qualcuno ha fatto notare che alle bandiere istituzionali collocate a destra e a sinistra del palco dove si sono riuniti i ministri e le autorità per la foto mancava il tricolore italiano. Un addetto all'organizzazione ha aggiunto in tutta fretta la bandiera, posizionandola vicina a quelle europea, francese e della città di Nizza. Poco dopo ne ha trovata un'altra per il secondo gruppo di bandiere.



