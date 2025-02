Tintoria arriva a Sanremo insieme a Rolling Stone Italia

Tintoria, il podcast comedy di e con Daniele Tinti e Stefano Rapone e co-prodotto da The Comedy Club, arriva a Sanremo insieme a Rolling Stone Italia, sul palco del Lido Blue Bay ribattezzato Urban Vision loves Rolling Stone Village.

Saranno cinque puntate, dall'11 al 15 febbraio, per cinque protagonisti del Festival della canzone italiana, nella versione più inedita di sempre: al fianco di due dei più apprezzati stand up comedian italiani, nel racconto del b-side del Festival di Sanremo.

La settimana sanremese diventa quindi anche la settimana di Tintoria: dal martedì al sabato ogni giorno live - e aperto al pubblico - alle 12 e online dalle 18 su Youtube e Spotify, ci saranno cinque artisti in gara al Festival e qualche sorpresa per cinque episodi speciali, e in versione short, del podcast più "rilassato" d'Italia.

Il palco sarà quello del Lido Blue Bay ribattezzato per l'occasione Urban Vision loves Rolling Stone Village: un sodalizio inedito quello tra Tintoria e Rolling Stone per una vera e propria programmazione "corsara" per commentare le molte ore di festival che arriveranno.

Con oltre 200 puntate e più di 50 milioni di visualizzazioni, Tintoria è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo infatti anche il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de IL POD. Il podcast è disponibile su Youtube, sull'app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).



