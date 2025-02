Matteo Arnaldi, n. 39 del mondo, non ce l'ha fatta a raggiungere le semifinali del torneo Atp 500 di Dallas. Il ttenista ligure è stato infatti battuto, in un match dei quarti di finale, dallo spagnolo Jaume Munar per 6-4 3-6 6-3, in due ore e 18' di gioco.

Ora, in semifinale, Munar affronterà il vincente della sfida tra il giapponese Yoshihito Nishioka (n.67 del mondo) e il norvegese Casper Ruud (n. 5).



