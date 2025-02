Technisub licenzia 29 lavoratori a Genova e va in Gran Bretagna

Chiude lo stabilimento genovese di Technisub, storica azienda produttrice di attrezzatura subacquea con sede in Val Bisagno controllata dal gruppo francese Aqualung, che ha annunciato di voler trasferire la produzione a Blackburn in Gran Bretagna. Sono ventinove i lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, senza contare l'indotto.

"Technisub chiude lo stabilimento di Genova: dopo lunghe trattative durate quasi nove mesi stamani in Confindustria Genova abbiamo siglato accordo sulla cassa integrazione per cessazione di attività per 29 dipendenti sino al 31 dicembre 2025 a cui si aggiungono tre mensilità e un riconoscimento economico di 6mila euro - spiega il sindacalista della Fim Cisl Liguria Davide Grino -. Adesso ci saranno poi altri passaggi burocratici col Ministero e poi è previsto un incontro con la Regione per cercare una soluzione che possa garantire l'occupazione dei lavoratori".

"C'è grande amarezza per una storica azienda che ha deciso di spostare le lavorazioni in Inghilterra - aggiunge -. Sono le lavoratrici e i lavoratori che stanno pagando il prezzo delle strategie sbagliate dell'azienda".



