Tajani, 'le connessioni transalpine sono un tema strategico'

"Le connessioni transalpine sono un tema strategico per il rafforzamento dei rapporti tra le nostre comunità frontaliere e per la crescita delle nostre economie.

Rispetto alla riunione di Torino (dove si è svolto il primo Ccf nel 2023, ndr) possiamo essere soddisfatti di alcuni progressi.

Attendiamo con molte aspettative la riapertura entro il 1 di aprile della linea ferroviaria del Frejus ferma dalla frana della Maurienne del 27 agosto 2023. Allo stesso tempo guardiamo con grande fiducia all'apertura a breve della galleria stradale del Frejus. E spero si possa procedere presto all'apertura del Tenda.

Sono esempi questi dell'importanza di lavorare alla conservazione del nostro patrimonio infrastrutturale comune e al suo sviluppo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando durante il Comitato di cooperazione frontaliera Franco-italiana in corso a Nizza.



